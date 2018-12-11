''Притерся боком'': появились подробности ДТП с Парасюком

Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк управлял автомобилем Ford Mondeo, когда попал в ДТП во Львове.

По данным патрульной полиции Львовской области, на ул. Чорновила во Львове вечером 9 декабря произошла незначительная авария между двумя автомобилями. "Водитель Ford Mondeo не выдержал дистанцию и боком притерся к стоящей Audi A6. Автомобили получили незначительные механические повреждения", — сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

На Парасюка составлен протокол, также выписано постановление и водителю Audi, поскольку у него не оказалось страхового полиса. Кстати, за Парасюком в декларации не числится ни одного авто.

Парасюк уже не первый раз попадает в поле зрения патрульных. Так, в июле 2017 года среди ночи депутата остановили в Тернополе. Парасюк на BMW 520 D повернул на запрещающий знак. На него составили протокол и выписали штраф.

Как писал OBOZREVATEL, еще одним парламентарием, который недавно попал в аварию, является нардеп от БПП Сергей Лещенко. 9 ноября в Киеве в его Volkswagen влетел грузовик, в результате чего серьезные повреждения получила пассажирка машины Лещенко.

Нардеп пояснил, что виновником столкновения был водитель грузовика, который не затормозил вовремя и влетел в припаркованную легковушку политика.

Кроме этого, в начале декабря в ДТП попала Наталья Кацер-Бучковская— нардеп от "Народного фронта".