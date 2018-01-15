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"Парашют не раскрылся?" В сети показали новый "груз 200" из "ДНР"

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В зоне антитеррористической операции на Донбассе погиб очередной террорист так называемой "ДНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer‏.

Погибшего террориста зовут Дмитрий Яценко. Он родился 1981 года в городе Торез Донецкой области.

Предполагается, что он умер 12 января. При этом детали гибели боевика остаются неизвестными.

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Согласно информации из соцсетей, террорист принимал участие в боевых действиях в Дебальцево, а до начала конфликта на Донбассе находился на заработках в России.

Как писал "Обозреватель", накануне в сети показали еще одного ликвидированного на Донбассе террориста.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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