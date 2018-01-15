"Парашют не раскрылся?" В сети показали новый "груз 200" из "ДНР"

В зоне антитеррористической операции на Донбассе погиб очередной террорист так называемой "ДНР".
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
Погибшего террориста зовут Дмитрий Яценко. Он родился 1981 года в городе Торез Донецкой области.
Предполагается, что он умер 12 января. При этом детали гибели боевика остаются неизвестными.
Согласно информации из соцсетей, террорист принимал участие в боевых действиях в Дебальцево, а до начала конфликта на Донбассе находился на заработках в России.
Яценко Дмитрий Викторович (Торез, 16/06/81) погиб ~12/01/18 #груз200 pic.twitter.com/yuEeP17qmN— Necro Mancer (@666_mancer) 15 січня 2018 р.
Как писал "Обозреватель", накануне в сети показали еще одного ликвидированного на Донбассе террориста.
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