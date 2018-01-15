"Парашют не раскрылся?" В сети показали новый "груз 200" из "ДНР"

В зоне антитеррористической операции на Донбассе погиб очередной террорист так называемой "ДНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer‏.

Погибшего террориста зовут Дмитрий Яценко. Он родился 1981 года в городе Торез Донецкой области.

Предполагается, что он умер 12 января. При этом детали гибели боевика остаются неизвестными.

Согласно информации из соцсетей, террорист принимал участие в боевых действиях в Дебальцево, а до начала конфликта на Донбассе находился на заработках в России.

Как писал "Обозреватель", накануне в сети показали еще одного ликвидированного на Донбассе террориста.