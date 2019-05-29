Папа выкинул останки в реку: появились жуткие подробности убийства 5-летней девочки на Житомирщине

После того, как отец убил и сжег свою пятилетнюю дочь на Житомирщине, он вынес пепел и останки ребенка из дома и выбросил их в реку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области. Как стало известно, девочка погибла в результате удара кулаком, который нанес ей отец.

"Только на следующий день обнаружив, что ребенок умер, отец разжег в доме огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и остатки вынес и выбросил в реку. Так невероятно жестоко расправились с малолетней дочерью, которая прожила дома пять месяцев с тех пор, как после длительных судов с приемной семьей, биологические родители все же вернули ее", — заявили в прокуратуре.

27 мая было открыто уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка родными родителями.

"Сейчас 41-летняя женщина, мать 5-ти детей (в отношении двух старших она лишена родительских прав) и мужчина 50 лет, который нигде не работает, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

Родителям девочки грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На Житомирщине родители сожгли ребенка Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, до того, как убить и сжечь пятилетнюю Дашу на Житомирщине, родные родители сильно избивали ее. Девочку приемные родители забрали из больницы, куда она попала с серьезными травмами.

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