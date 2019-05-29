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Папа выкинул останки в реку: появились жуткие подробности убийства 5-летней девочки на Житомирщине

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После того, как отец убил и сжег свою пятилетнюю дочь на Житомирщине, он вынес пепел и останки ребенка из дома и выбросил их в реку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области. Как стало известно, девочка погибла в результате удара кулаком, который нанес ей отец.

"Только на следующий день обнаружив, что ребенок умер, отец разжег в доме огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и остатки вынес и выбросил в реку. Так невероятно жестоко расправились с малолетней дочерью, которая прожила дома пять месяцев с тех пор, как после длительных судов с приемной семьей, биологические родители все же вернули ее", — заявили в прокуратуре.

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27 мая было открыто уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка родными родителями.

"Сейчас 41-летняя женщина, мать 5-ти детей (в отношении двух старших она лишена родительских прав) и мужчина 50 лет, который нигде не работает, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

Родителям девочки грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На Житомирщине родители сожгли ребенка

На Житомирщине родители сожгли ребенка

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, до того, как убить и сжечь пятилетнюю Дашу на Житомирщине, родные родители сильно избивали ее. Девочку приемные родители забрали из больницы, куда она попала с серьезными травмами.

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Место
УкраинаЖитомир
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