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Как Украина и "Л/ДНР" чтут борцов с фашизмом: журналист показал отличия

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В оккупированных районах Донбасса и на подконтрольной Украине территории совершенно по-разному относятся к памятникам советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

Об этом написал в своем Facebook журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующие фото. По его словам, снимки демонстрируют "реальность, о которой 9 мая никогда не расскажет ни один "антифашист".

"На первом фото - памятник павшим советским солдатам в освобожденном от "украинских фашистов" городе Лутугино (пос. Челюскинец), который находится под контролем "ЛНР", - пишет Казанский.

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"На втором - памятник советским воинам в Яремче Ивано-Франковской области. Это там где все "бандеровцы и русофобы", - отметил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в оккупированном Луганске установили памятник российским наемникам ЧВК "Вагнер".

Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на Обозревателе.

Темы
Новости Луганска и Луганской областиВторая мировая война
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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