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Палки в колеса: стало известно о новых преградах в вопросе освобождения украинских моряков

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Российские следователи собираются проводить экспертизу вооружения украинских катеров "Бердянск" и "Никополь", на которые в прошлом году напали пограничники РФ и захватили в плен 24 моряков ВМС.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Николай Полозов. Он объяснил, что таким образом россияне собираются затянуть следствие до выборов в Верховную Раду.

"Следствие будет проводить экспертизу артиллерийского вооружения катеров "Бердянск" и "Никополь". Сложно сказать, с какой целью, потому что морякам же не вменяется, что они собирались стрелять или стреляли из этих установок. Я думаю, что это как раз повод затянуть следствие, чтобы подвести вопрос переговоров об их освобождении к выборам в Верховную Раду", – сказал он.

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В СИЗО "Лефортово" созданы такие условия работы, какие не позволяют адвокатам посещать моряков с необходимой частотой, рассказал Полозов. Он объяснил, что таким образом следователи РФ нарушают право на оказание правовой помощи украинским военнопленным.

Палки в колеса: стало известно о новых преградах в вопросе освобождения украинских моряков

"Если мы говорим о палках в колеса для работы в освобождении моряков, то в СИЗО "Лефортово" созданы такие условия, что нарушают права на оказание правовой помощи людям. Например, условия работы в СИЗО, где содержат моряков, не позволяют адвокатам посещать их с необходимой частотой. Там создана такая система, что правозащитники могут посещать своих подзащитных только по определенному заранее графику. Это большая проблема, это незаконно, но российские власти не делают никаких усилий, чтобы эту ситуацию исправить", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шестеро раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Все 24 захваченных моряка признали себя военнопленными. В России предположили, что их обмен может произойти уже в 2019 году.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Теги
морякипленные морякиУкраина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Боятся хлопцы повертаться в Быдло-рейх, а то знову засадят в вязницу, за зраду, як хероя Украины-Шумерии Надию Савченко. Рокив через пять откинутся и вернутся в Автономный округ Украина в составе Российской Федерации
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
А что этому тупорылому не понятно?! Бандеры же не с деревянным или нарисованным оружием напали, нужно доказательство. Бандеры вы этого "адвоката" на той же улице нашли, где он себе диплом купил? )))
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