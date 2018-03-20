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"Палец разрублен": вскрылись детали об убийстве экс-депутата в Запорожье

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Бывший депутат Генического районного совета, учитель физкультуры Счастливцевской школы Константин Гурулев, которого убили в Запорожье, был найден жестоко избитым.

"Костя был весь избит: руки и лицо в синяках, один палец разрублен, ногти просто ободраны", — рассказали "Обозревателю" в школе, где работал погибший.

По словам директрисы учебного заведения, никаких вещей при Гурулеве не обнаружили. Хотя он летел на отдых с друзьями в Турцию.

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"Хотя деньги у него конечно же были. Все село в шоке, потому что таких положительных парней больше не бывает", — добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года Северодонецке ударами по голове убили депутата городского совета от БПП Сергея Самарского.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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