"Палец разрублен": вскрылись детали об убийстве экс-депутата в Запорожье

Бывший депутат Генического районного совета, учитель физкультуры Счастливцевской школы Константин Гурулев, которого убили в Запорожье, был найден жестоко избитым.

"Костя был весь избит: руки и лицо в синяках, один палец разрублен, ногти просто ободраны", — рассказали "Обозревателю" в школе, где работал погибший.

По словам директрисы учебного заведения, никаких вещей при Гурулеве не обнаружили. Хотя он летел на отдых с друзьями в Турцию.

"Хотя деньги у него конечно же были. Все село в шоке, потому что таких положительных парней больше не бывает", — добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года Северодонецке ударами по голове убили депутата городского совета от БПП Сергея Самарского.