"Палец разрублен, а ногти ободраны": подробности убийства экс-депутата в Запорожье

Гибель экс-депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева потрясла его односельчан. На мартовские праздники молодой мужчина, в самом расцвете сил собирался вместе с друзьями покорять горные вершины в Турции, а вместо этого оказался в морге Запорожья, где его тело пролежало несколько дней, пока встревоженные родственники не забили тревогу.

"Обозреватель" узнал подробности страшной трагедии.

"Мы сейчас всем селом рыдаем. Костя был настолько положительным парнем, что таких больше нет", – ответили нам в школе, где работал Гурулев.

Там сразу же согласились рассказать о погибшем, потому что "надежд на полицию нет никаких".

"Костю очень любили"

Страница Гурулева в Facebook говорит о нем, как об активном и жизнерадостном человеке. В альбоме много фотографий с детьми, из туристических походов. Об этом же "Обозревателю" рассказала и директриса его школы.

"Костя был замечательным учителем физкультуры. Его очень любили дети, родители. На родительских собраниях у меня постоянно спрашивали: "А у вас нет еще одного Константина Александровича?" Очень справедливый, обаятельный, всегда со своей точкой зрения, которую не стеснялся высказывать", – рассказала женщина.

Должен был улететь в Турцию

Как рассказали в школе, в последнее время Гурулев увлекался туризмом. Часто брал с собой детей в походы, а на мартовские праздники решил отправиться покорять горы вместе с друзьями.

Гурулев со своим класом

"Он везде успевал. Вот в последнее время ходил с детьми в походы по всей Украине. С его приходом наша школа начала вигрывать массу соревнований. А недавно Костя подружился с каким-то туристическим клубом из Днепра. С ними тоже ездил в горы", – продолжила руководитель школы.

"Это был его последний звонок"

7-го марта Гурулев должен был улететь в Турцию из Запорожья со своими новыми друзьями, но планы нарушила плохая погода.

"В последний раз мы видели Костю 6-го числа, когда он уезжал из Щасливцево в Запорожье. Оттуда он сообщил, что самолет не вылетает из-за плохой погоды. В итоге они провели в гостиннице возле аэропорта сутки или двое, а потом позвонил и сказал брату, что будет ехать домой. Это был последний звонок Кости", – добавила она.

Потом связь оборвалась, но в школе решили, что это из-за того, что Гурулев все-таки вылетел в Турцию. Однако в положенное время он на работу не вышел и в селе заволновались.

"Он предупреждал, что может задержаться и не выйти на работу в понедельник. Но во вторник, среду, четверг Костя тоже не появился. Наши ребята ему время от времени звонили, но связи все не было. В пятницу наша учительница снова позвонила ему на телефон. Трубку взял парень, который сказал: "Я не Костя, я Кирилл. Купил этот телефон в киоске на рынке в Запорожье", – продолжила директриса.

После этого в Счастливцево заволновались и начали бить тревогу. Полиция приехала и якобы начала поиски, но результатов не было, поэтому односельчане решили взять дело в свои руки.

"Мы нашли в Запорожье нашего односельчанина, полицейского в отставке. Уже через час он дал нам информацию, что Костя находится в морге. Дал нам телефон. Мы туда позвонили, где женщина нам все рассказала. С 10-го числа он находился в больнице, а в ночь с 13-го на 14-е умер. Сказала: "Он уже четыре дня лежит у нас, при нем ксерокопия паспорта". И никто за семь дней не соизволил сообщить родным! В итоге наша полици позвонила в воскресенье и только поинтересовалась: "А откуда вы взяли информацию?" – возмущенно рассказала директриса.

"Палец разрублен, а ногти ободраны"

Тело убитого экс-депутата забрали домой 19-го марта. 20-го должны состояться его похороны, на которые хотят прийти все в Счастливцево.

"Костя был весь избит: руки и лицо в синяках, один палец разрублен, ногти просто ободраны. Никаких вещей при нем не обнаружили. Хотя деньги у него конечно же были. Все село в шоке, потому что таких положительных парней больше не бывает", – заключили в школе.

Как сообщили нам в полиции, по предварительной версии Гурулев действительно стал жертвой ограбления, но других подробностей там раскрыть отказались. Говорят, что может помешать поимке преступников.

Хотя жители Счастливцево в наказание виновных не верят. Говорят, что преступления в их краях происходят часто, а вот с раскрываемостью совсем беда.

Добавим, что помимо личностей преступников, в этой истории остается открытым еще один важный вопрос: где были друзья Константина Гурулева, с которыми он собирался лететь в Турцию, когда его убивали?

"Обозревателю" пока что не удалось выйти на кого-то из них, поэтому мы будем признательны, если кто-то из них согласится рассказать о том, что происходило в Запорожье.