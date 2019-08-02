Закопала живьем? Подробности зверского убийства младенца молодой пограничницей на Волыни

Жуткая история произошла в небольшом городке Устилуг Волынской области – 20-летняя пограничница тайно родила девочку. Затем малышку закопали на огороде соседа.

Правда открылась, когда роженице пришлось обратиться в больницу с кровотечением. Полицейские откопали тело девочки. Сейчас дело ведет Государственное бюро расследований. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Коллеги шокированы

Коллеги военнослужащей шокированы известием о ее беременности.

"Она полтора года служила на границе, была инспектором пограничной службы. Никаких претензий к ней не было, никаких взысканий за ней также не числилось. Она выходила на дежурство до последнего. Вела журнал учета обстановки, никакой физической нагрузки у нее не было. И никто даже не замечал, что она беременна. Она не обращалась к нашим врачам, на учет по беременности не вставала", – рассказала OBOZREVATEL пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Пункт пограничного пропуска в Устилуге volodymyr.rayon.in.ua

Правда, неофициально пограничники говорят, что в последнее время стало заметно, что 20-летняя сержант поправилась и вроде как беременна.

"Ходили слухи, что она выходит замуж. Но с кем встречается, кто отец этого ребенка, мы не знаем. Это ее личная жизнь. Ни с кем она сейчас общаться не хочет, насколько я знаю. Что ее подтолкнуло к этому, даже сложно представить. В конце концов, могла бы отказаться от девочки, у нас много людей желают усыновить ребенка", – сказал нам один из коллег горе-мамы.

Палату роженицы никто не охраняет

Одна из соседок рассказала, что в последнее время девушка пыталась не "светиться".

"Ее как-то меньше стало видно. Она особо на улицу не выходила, разве что на службу ехала. Да и мама ее ничего не рассказывала", – говорит соседка.

Известно, что родила девочку пограничница в уличном туалете. А тело новорожденной закопали на огороде у соседа, которого не было дома. Сверху придавила камнями.

"Тут целый день дежурила полиция. Возможно, они следили, чтобы тело ребенка не перепрятали. Кто-то рассказывает, что тельце девочки нашли в коробке, кто-то говорит, что завернуто в пакет, сейчас уже не разберешь. Но многие уверены, что малышку закопали живой. Хотя я в это не верю", – отметила в беседе с OBOZREVATEL соседка.

Место, где произошла трагедия Скрин ТСН

Как уточнили в Госбюро расследований, которое сейчас ведет это дело, тело ребенка было завернуто в ткань.

Скрыть роды женщине не удалось потому, что у нее открылось сильное кровотечение. Сначала она пыталась справиться сама, но ей становилось все хуже и пришлось вызвать скорую. 29 июля ее доставили в Волынскую областную больницу в Боголюбах.

Там врачи сразу поняли, что 20-летняя девушка недавно родила. В больнице говорят, что поступила она в тяжелом состоянии, у нее была потеря крови и очень низкий гемоглобин.

"Наш врач ее спросил, где ребенок? Она сначала несла какую-то ерунду, что не рожала. Потом сказала, что был выкидыш на втором месяце беременности. Но врачи-то могут отличить сроки. Конечно, главный врач сразу позвонил в полицию", – рассказала OBOZREVATEL одна из медиков больницы.

Больница в Боголюбах Скрин видео ТСН

Сейчас роженица находится в больнице, состояние ее средней тяжести. Несмотря на то, что она под следствием, ее палату никто не охраняет.

"Она слишком слаба, чтобы сбежать. Но у нее уже есть адвокат, он приходил к ней. Насколько мы знаем, она все отрицает. Но вряд ли ей это поможет, сделают экспертизу, докажут, что ее дочка", – возмущается медик.

Экспертизы будут проходить в течение месяца

Полиция открыла уголовное производство по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Также собираются провести ряд экспертиз, которые должны ответить на вопрос, от чего скончалась новорожденная.

"Экспертизы будут проходить в течение месяца. После этого подозреваемой могут предъявить подозрение", – уточнила пресс-секретарь ГБР по западным областям Зоряна Тывен.

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