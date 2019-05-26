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"Палала в*та": террористы понесли серьезные потери на Донбассе. Фото убитых

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За период с 18 по 25 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 10 террористов, еще 13 – ранены.

Информация об некоторых убитых боевиков появилась на сайте "Петр и Мазепа". Были опубликованы также их фото.

Так, сообщается, что 18 мая к "бригаде-200" присоединился лейтенант Юрий ("Семерка") Дамаскин – уроженец села Вишневое Верхнерогачинского района Херсонской области. Он вступил в ряды террористов в 2014 году. Ликвидирован бойцами ВСУ.

Юрий Дамаскин

Юрий Дамаскин

petrimazepa.com

Юрий Дамаскин

Юрий Дамаскин

petrimazepa.com

Также 18 мая стало известно о смерти Романа ("Трехи") Беленко. "Украинская химера похитила жизнь храброго бойца, воевавшего за Новороссию на передовых позициях", – написали террористы.

Роман Беленко

Роман Беленко

petrimazepa.com

20 мая был ликвидирован 23-летний террорист из Донбасса Владимир ("Амбал") Яковенко. Он пошел в "армию ДНР" еще до своего совершеннолетия. Уничтожен снайпером ВСУ в районе Горловки.

Владимир Яковенко

Владимир Яковенко

petrimazepa.com

Владимир Яковенко

Владимир Яковенко

petrimazepa.com

"Палала в*та": террористы понесли серьезные потери на Донбассе. Фото убитых

petrimazepa.com

Также стало известно о смерти командира автомобильного отделения медицинской роты 7-й отдельной мотострелковой бригады Артема ("Атома") Залевского. Будучи профессиональным медиком, террорист скончался от запущенной формы туберкулеза.

Артем Залевский

Артем Залевский

petrimazepa.com

Артем Залевский

Артем Залевский

petrimazepa.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ успешно провели спецоперацию в Луганской области, отвоевав значительную часть оккупированных территорий и закрепившись на новых позициях.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУООСНовости Донбассатеррористы "ДНР"
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Те тысячи бандер, кал собак которых удобряет почву Донбасса - гордитесь своими карателями. Присылайте еще, хороший кал)
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: На Донбассе уничтожен украинский боевик Александр Пузиков. Об этом сообщил украинский военнослужащий Сергей Сердюк с незатейливым позывным «Хрен». Боевик, воевавший в составе 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр, был уничтожен 24 мая «во время выполнения служебного задания» в районе Горловки. Пузиков (1986 г. р.) — уроженец Никополя Днепропетровской области. С 2004 по 2013 гг. проходил военную службу в воинской части Днепропетровска, где был водителем, командиром отделения, заместителем командира взвода и старшиной роты. 25 мая в церкви Петра и Павла города Львов состоялось торжественное прощание с солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 10-й ОГШБр, Романом Мирославовичем Досяком, 1970 г. р., жителем села Лещин Жидачивского района Львовской области, который в ночь на 18 мая в районе поселка Крымское Луганской области во время боя с российскими наёмниками получил огнестрельное ранение в голову.. Военнослужащий ВСУ покончил жизнь самоубийством на боевом посту, не выдержав унижения со стороны командира роты. 24 мая, находясь на боевом дежурстве, военнослужащий 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Золотое покончил жизнь, выстрелив себе в голову из автомата АК-74.. На Донбассе был ликвидирован один украинский каратель, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Операции оккупационных сил. В 8-м отдельном горно-пехотном батальоне рассказали, что убитым оказался Василий Джус — военнослужащий 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации ВС Украины.
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