"Палала в*та": террористы понесли серьезные потери на Донбассе. Фото убитых

За период с 18 по 25 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 10 террористов, еще 13 – ранены.

Информация об некоторых убитых боевиков появилась на сайте "Петр и Мазепа". Были опубликованы также их фото.

Так, сообщается, что 18 мая к "бригаде-200" присоединился лейтенант Юрий ("Семерка") Дамаскин – уроженец села Вишневое Верхнерогачинского района Херсонской области. Он вступил в ряды террористов в 2014 году. Ликвидирован бойцами ВСУ.

Юрий Дамаскин petrimazepa.com

Юрий Дамаскин petrimazepa.com

Также 18 мая стало известно о смерти Романа ("Трехи") Беленко. "Украинская химера похитила жизнь храброго бойца, воевавшего за Новороссию на передовых позициях", – написали террористы.

Роман Беленко petrimazepa.com

20 мая был ликвидирован 23-летний террорист из Донбасса Владимир ("Амбал") Яковенко. Он пошел в "армию ДНР" еще до своего совершеннолетия. Уничтожен снайпером ВСУ в районе Горловки.

Владимир Яковенко petrimazepa.com

Владимир Яковенко petrimazepa.com

petrimazepa.com

Также стало известно о смерти командира автомобильного отделения медицинской роты 7-й отдельной мотострелковой бригады Артема ("Атома") Залевского. Будучи профессиональным медиком, террорист скончался от запущенной формы туберкулеза.

Артем Залевский petrimazepa.com

Артем Залевский petrimazepa.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ успешно провели спецоперацию в Луганской области, отвоевав значительную часть оккупированных территорий и закрепившись на новых позициях.

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