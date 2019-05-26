"Палала в*та": террористы понесли серьезные потери на Донбассе. Фото убитых

За период с 18 по 25 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 10 террористов, еще 13 – ранены.
Информация об некоторых убитых боевиков появилась на сайте "Петр и Мазепа". Были опубликованы также их фото.
Так, сообщается, что 18 мая к "бригаде-200" присоединился лейтенант Юрий ("Семерка") Дамаскин – уроженец села Вишневое Верхнерогачинского района Херсонской области. Он вступил в ряды террористов в 2014 году. Ликвидирован бойцами ВСУ.
Юрий Дамаскин
petrimazepa.com
Юрий Дамаскин
petrimazepa.com
Также 18 мая стало известно о смерти Романа ("Трехи") Беленко. "Украинская химера похитила жизнь храброго бойца, воевавшего за Новороссию на передовых позициях", – написали террористы.
Роман Беленко
petrimazepa.com
20 мая был ликвидирован 23-летний террорист из Донбасса Владимир ("Амбал") Яковенко. Он пошел в "армию ДНР" еще до своего совершеннолетия. Уничтожен снайпером ВСУ в районе Горловки.
Владимир Яковенко
petrimazepa.com
Владимир Яковенко
petrimazepa.com
petrimazepa.com
Также стало известно о смерти командира автомобильного отделения медицинской роты 7-й отдельной мотострелковой бригады Артема ("Атома") Залевского. Будучи профессиональным медиком, террорист скончался от запущенной формы туберкулеза.
Артем Залевский
petrimazepa.com
Артем Залевский
petrimazepa.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ успешно провели спецоперацию в Луганской области, отвоевав значительную часть оккупированных территорий и закрепившись на новых позициях.
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