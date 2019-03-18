Паковал героин в луковицы: Украина признала беженцем наркобарона из Беларуси

Миграционная служба Украины выдала статус беженца международном наркобарону белорусского происхождения Владимиру Юрченко, который с 2015 года находится в розыске Интерпола.

Об этом в Facebook написала главный редактор программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая. Она уточняет, что преступника задержали в Украине еще 2 года назад. Тогда о нем сообщали правоохранительные органы, что за фигурантом тянется длинный шлейф преступной деятельности, связанной с организацией поставок героина в нашу страну, в том числе довольно экстравагантным способом – упакованным в луковицы.

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"Теперь вместо того, чтобы быть экстрадированным в Беларусь, он может выйти на свободу и превратиться из белорусского наркобарона в украинского. Поняв, что натворили, в Миграционной службе со временем отменили наркоторговцу статус беженца, но Юрченко отбивается через украинский суд и уже выиграл первую инстанцию", - написала журналистка.

Владимир Юрченко Радио Свобода

Седлецкая сообщила, что 19 марта в Киеве состоится апелляционное рассмотрение дела.

"Если он выиграет и этот суд - это автоматически будет означать, что он не подлежит экстрадиции и остается в Украине", - резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта стало известно, что в Украине задержали опасного преступника из России, которого разыскивал Интерпол.

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