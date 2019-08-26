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"Падшие герои!" Озвучены потери ВСУ за время перемирия на Донбассе

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С начала озвученного перемирия на Донбассе (21 июля – 20 августа) в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных и 17 получили ранения различной степени тяжести.

Данные о потерях среди воинов ВСУ озвучили в пресс-центре ООС, передает "Донбасс Реалии".

При этом в Генштабе опровергли информацию волонтеров из "Informnapalm", которые сообщали якобы военные снижают количество обстрелов со стороны террористов, объясняя разногласия в цифрах различными методиками подсчета.

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Отметим, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила об очередном прекращении огня, начиная с полуночи 21 июля.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в результате обстрела террористов на Донбассе погиб военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталий Собко.

Также в этот день погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов.

Еще в сети опубликовали трогательные фото погибших на Донбассе военных Вооруженных сил Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ Новости Донбасса Донбасс погибли военные ООС
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филипп филипыч
филипп филипыч
цена независимости 8 чел/мес. не дороговато ли?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Мало.
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