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17 сентября • обновлено в 06:50
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Озвучена "формула Зеленского" по освобождению Донбасса

3.4т Читать материал на украинском

Так называемая "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе заключается в том, что Киев будет предпринимать все шаги, которые может, отвечая на ожидания украинского народа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на IСTV. "Например, мы попробуем обменять всех наших ребят", – пояснил министр.

По его словам,также будет предпринята попытка дотянуться ментально к народу на оккупированных территориях. Например, планируется восстановить мост в Станице Луганской и пересмотреть срок, на который пенсионеры из ОРДЛО могут выехать с оккупированной территории для получения пенсии, который сейчас составляет 60 дней (до двух лет).

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24"

При этом Пристайко заверил, что Зеленский не собирается 5 лет просто вести переговоры и смотреть на гибель украинских солдат.

"Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести местные выборы и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Министр отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО предусмотрено Минскими соглашениями.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. По словам главы государства, выборы в ОРДЛО возможны только после полного отвода войск. Данный вопрос также будет обсуждаться на саммите в "нормандском формате".

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Обмен пленными
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
С одним согласен-после отвода войск.Зеля,ты главнокомандующий,так отведи.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смачно вчера опустили в Польше Украину на заседании ОБСЕ)))))))))))))))
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
А "радикальные меры" это как? Наверное кукиш и язык покажем, а также согнем локоть и вытяним средний палец.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Levintsov Gennady, Милочка...ты бы лучше назвался украинцем чем гражданином мира)))))))))))))))))))))))))))))
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
Сироткин Андрюха, Пофиг,я гражданин ЕС. А вот родственников в этой "Палате #6" жалко.
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