Оживились бои: ВСУ сообщили тревожные новости с Донбасса

В четверг, 17 января, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские подразделения в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, трое оккупантов погибло, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южное и из минометов калибра 82 мм, из стрелкового оружия – позиции наших войск в районе населенного пункта Крымское.

"ЗН"

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески – пять раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Невельское, вблизи поселка Водяное – из гранатометов и стрелкового оружия.

Также противник вел огонь по украинским защитникам из гранатометов вблизи поселка Славный и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Опытное.

Как сообщал OBOZREVATEL, винницкая полиция открыла уголовное производство против командира военной части А-1358 Виктора Иванива, которого обвиняют в том, что он на протяжении года домогался своей коллеги.

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