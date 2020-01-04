Экокатастрофа на самом глубоком озере Украины: прокуратура открыла уголовное дело

Должностных лиц Госэкоинспекции Волыни подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, что могло привести к падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе в одном из крупнейших озер Украины – Свитязе.

Соответствующие факты расследуют правоохранители, информирует пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Прокуратура выяснила, что чиновники органов государственной власти, вопреки требованиям законодательства, не осуществили оценки воздействия, который оказывает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Свитязь Restlib

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без необходимых документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га.

При этом Государственная экологическая инспекция Волынской области не представила иска в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Обмеление Свитязя

Как писал OBOZREVATEL, самое глубокое озеро Украины – Свитязь в Волынской области – "тает" буквально на глазах, из-за чего экологи бьют тревогу. Вода отошла от берега на полсотни метров.

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