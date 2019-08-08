"Отжимают квартиры и машины!" Россиянин загнал Скабееву в угол правдой о "ДНР"

Российский политолог Андрей Никулин разозлил кремлевских пропагандистов разоблачением преступлений террористов "ДНР" в прямом эфире.

Так, выступая на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" он рассказал, что в их ряды вошли маргиналы, которые занимаются разграблением украинского региона и наживаются на войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Партия войны существует в "республиках Л/ДНР". Сколько выгодоприобретателей от войны, тех людей, которые до войны были никем, а сейчас отжали квартиры, машины, сели на потоки контрабанды", – прямо заявил Никулин.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Услышав это, скандальная топ-пропагандистка Ольга Скабеева сразу же попыталась сменить тему и обелить репутацию оккупантов Украины.

"Вы знаете, я понятия не имею, что за выгодоприобретатели, какие квартиры и машины! Приведите, пожалуйста, примеры, чтобы та самая партия войны предлагала уничтожать Украину? Нет таких людей на Донбассе!" – лживо заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева выругалась в адрес российского политика, лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева из-за того, что он поддержал инициативу Украины о приравнивании идеологии "русского мира" к нацизму.

Также Исаев жестко раскритиковал власти своей страны за войну на Донбассе. Он допустил, что вооруженный конфликт на Донбассе не ограничится только экономическими ограничениями против Кремля и укреплением армии Украины, но и вполне может привести к началу войны в самой РФ.

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