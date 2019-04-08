Отвоевали часть Донбасса: ВСУ приготовили сокрушительный удар по "Л/ДНР"

Украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка.

Об этом идет речь в видеоматериале "24 канала", журналисты которого побывали в новом стратегическом пункте размещения сил ВСУ. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ранее на упомянутые позиции, считавшиеся "серыми зонами", регулярно наведывались снайперы и разведчики врага. Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.

Украинские защитники также признались, что приготовили сюрприз катастрофического масштаба для боевиков, однако детали раскрывать пока отказались.

ВСУ Скриншот из видео

ВСУ Скриншот из видео

При этом, сообщается также, что в понедельник, 8 апреля, силы "Л/ДНР" восемь раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе.

Из них четыре – с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает пресс-служба ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял опорные пункты ВСУ:

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Водяное;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Пески;

из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Опытное;

из гранатометов различных систем – в районе города Авдеевка;

с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

с станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Каменка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Луганское.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские обстрелы подразделения ОС дали адекватный ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля "Л/ДНР" восемь раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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