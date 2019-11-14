Отвод войск в Золотом: террористов поймали на подлой провокации. Видео

В сети опубликовали видео, на котором показан обстрел террористами села Золотое, уже после разведения войск.

Запись на YouTube выложил "Национальный корпус", на котором зафиксированы нарушения режима тишины.

"Звуки "разведения" в Золотом-4. Вчера, 13 ноября, стали свидетелями очередных обстрелов из разных калибров районов Золотого-4. Режим тишины, как слышим, не работает", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Национальной гвардии Украины рассказали, что российские оккупанты на Донбассе ни дня не соблюдают режим тишины и постоянно ведут обстрелы украинских позиций. Более того, они присылают в зону боевых действий снайперов-спецназовцев, которые постоянно ведут "охоту" на защитников Украины.

Ранее украинские защитники, которые обороняют Новотошковское в Луганской области, рассказали, что российские войска на Донбассе обстреливают позиции ВСУ, прикрываясь местными жителями.

Террористы на Донбассе QHA

Также террористы "ЛНР" устроили новые провокации на Донбассе, обстреляв поселок Новотошковское Луганской области.

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