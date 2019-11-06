"В мертвой тишине": фотограф показал, как выглядит Золотое после отвода войск

Военный фотокорреспондент Олесь Кромпляс побывал на позициях сил ООС под поселком Золотое-4 и показал, как они выглядят после отвода войск на Донбассе.

Его фоторепортаж опубликовал "theБабель". Кроме того, корреспонденту удалось пообщаться с бойцами 72-й бригады ВСУ и узнать, что они думают о разведении.

"Меня пустили на передовые позиции с условием, что не буду волновать солдатский мозг вопросами о разведении. Но спрашивать нет необходимости, эта тема сама возникает в разговорах. Я только фиксирую отрывки услышанного... Прямо через поле выходим к уже нейтральной Катериновке. Село в мертвой тишине. На въезде стоит полицейская "Нива". С последними лучами солнца авто покидает Катериновку. Мы остаемся сами между нашими и вражескими позициями, в мертвом селе отныне уже серой зоны", – пишет Кромпляс.

Что касается отношения защитников к ситуации в Золотом, то их мнения разделились. Одни считают отступление недопустимым, а другие приветствуют такой шаг.

"А смысл был наступать, если отступать приходится?", "Скажем прямо: мы в уместность разведения сил не верим. Все", "Вот где ты стоишь, мы потеряли нашего товарища. Первые дни, как заехали, было. Бой на пару секунд. Наскочили друг на друга. Он очередь дал, подскочил, добил и убежал. Мы даже из дома выскочить не успели. А ты говоришь – разведение. Да мы с места этого не двинемся", – говорят противники разведения войск под Золотым.

Окрестности Золотого после отвода войск theБабель

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

"Разведение – так это же хорошо. Меньше стрелять будут. Я спокойно дослужу", "Оставили несколько ВОПов. Они ничего не решали. Перешли из низины на более выгодные позиции. По сути, вернулись на старые позиции. Ничего страшного не произошло", – отмечают те, кто одобряет отвод сил.

Вместе с тем многие бойцы беспокоятся о том, что ждет гражданское население в серой зоне после их отступления.

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

Окрестности Золотого после отвода войск theБабель

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

"Кто нам теперь будет верить? Обещали не бросать своей земли и местных, а теперь уходим", "Здесь много местных за Украину. Только они боятся открыто выступать. Как придут "те", церемониться не будут. На кого мы их оставляем?", "Ой, да видели мы такое в 2014 году. Подобная ситуация. "М*сора" будут нейтральными. Сепары зайдут сразу – и никто трогать не будет", "Если посмотреть, старики и женщины с детьми остались. А мужчины на той стороне, в "ополчении". Они думают, если мы уйдем, здесь мир будет. Ага. Уже забыли те времена, когда обезьяны ногами двери выламывали и все, что хотели, выносили. Думают, полиция их защитит, ага, с пистолетиками, бл*дь", – возмущаются воины.

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

Окрестности Золотого после отвода войск theБабель

Позиции ВСУ после отвода войск под Золотым theБабель

Окрестности Золотого после отвода войск theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL:

процесс разведения войск Украина и террористическая "ЛНР" у населенного пункта Золотое начали 29 октября.

1 ноября в ООС заявили об окончании процесса, "народная милиция" самопровозглашенной "республики" также подтвердила, что отвод сил завершен.

На следующем этапе войска должны быть отведены от Петровского. Предварительно это должно начаться 7 ноября.

Дата была передвинута из-за зафиксированных на этих участках обстрелов со стороны оккупантов.

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