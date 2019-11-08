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8 ноября • обновлено в 11:01
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Отвод войск на Донбассе: в штабе ООС прояснили ситуацию в Петровском

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На Донбассе в районе поселка Петровское Вооруженные силы Украины готовятся к отводу войск и ждут от террористов "ДНР" сигнала о готовности к зеркальным действиям.

Что происходит в зоне разведения войск, рассказал в эфире ObozTV пресс-секретарь штаба ООС Александр Штупун.

"Идет подготовка. Сегодня в 9:00 командующий Объединенных сил на брифинге журналистам заявил, что украинская сторона готова к практическому этапу разведения. В 12:00 мы пустим белую ракету о нашей готовности и будем ждать такую же ракету с той стороны", – рассказал Штупун.

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По его словам, противоположная сторона также должна сообщить ОБСЕ о своей готовности.

"На данный момент такой информации нет. В Золотом например они сообщили о своей готовности только в 11:55", - отметил пресс-секретарь штаба ООС.

Также Штупун уточнил, что обстрелы на Донбассе, которые идут вне пределов участков разведения, никак не будут влиять на процесс отвода войск.

Отвод войск на Донбассе: что происходит в Петровском

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях Донбасса после отвода войск.

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Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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