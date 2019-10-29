Отвод войск на Донбассе: появилась первая реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.
Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе. "Прекрасно, прекрасно", — сказал глава государства, передают "Новости Донбасса".
Он пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.
"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", — добавил президент.
Владимир Зеленский
Цензор
Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе Операции объединенных сил официально подтвердили начало отвода войск на Донбассе у поселка Золотое.
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