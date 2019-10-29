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29 октября • обновлено в 14:43
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Отвод войск на Донбассе: появилась первая реакция Зеленского

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Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.

Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе. "Прекрасно, прекрасно", — сказал глава государства, передают "Новости Донбасса".

Он пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", — добавил президент.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе Операции объединенных сил официально подтвердили начало отвода войск на Донбассе у поселка Золотое.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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