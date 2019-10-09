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9 октября • обновлено в 18:40
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Отвод сил на Донбассе: в Раде сделали обнадеживающее заявление

15.8т Читать материал на украинском

Разведение войск в районе Золотого и Петровского на Донбассе не несет угрозы для безопасности местных жителей.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") на брифинге в Киеве в среду, 9 октября.

По его словам, представители комитета посетили места возможного разведения и пообщались с военнослужащими и волонтерами.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

narodna-pravda.ua

"Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, вернутся к нормальной жизни. Никаких рисков для безопасности жителей этот процес не несет", — подчеркнул Завитневич.

Секретарь комитета Роман Костенко отметил, что участок разведения у Петровского находится на открытой местности, а не в самом населенном пункте, новые позиции для военных готовы на 98%.

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"Командующий нас заверил, а мы это проконтролируем, что на момент разведения войска выйдут на готовые позиции", — заявил депутат.

По его словам, после разведения у Золотого в "серой зоне" останутся 122 дома поселка Катериновка, безопасность там будут обеспечивать усиленные патрули полиции.

Отвод сил на Донбассе: в Раде сделали обнадеживающее заявление
Отвод сил на Донбассе: в Раде сделали обнадеживающее заявление
Отвод сил на Донбассе: в Раде сделали обнадеживающее заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
-росийские троли заступили на вахту
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского на ЗОНУ! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кожедуб ruslan, Это эксперды в общественном туалете говорят? ХА-ХА-ХА !!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
По ТВ показывают Белецкого - уголовника и убийцу. Это образец нового украинского патриота?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Колесниченко Вiталіи, а ты у него спроси. Благодаря майдану он вышел из тюряги. Вообще, майдан вынес на поверхность всё дерьмо.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Яворский Сергей, а кого Белецкий убил? И где срок отбывал?
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