Отвод сил на Донбассе: в Раде сделали обнадеживающее заявление

Разведение войск в районе Золотого и Петровского на Донбассе не несет угрозы для безопасности местных жителей.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") на брифинге в Киеве в среду, 9 октября.

По его словам, представители комитета посетили места возможного разведения и пообщались с военнослужащими и волонтерами.

Война на Донбассе narodna-pravda.ua

"Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, вернутся к нормальной жизни. Никаких рисков для безопасности жителей этот процес не несет", — подчеркнул Завитневич.

Секретарь комитета Роман Костенко отметил, что участок разведения у Петровского находится на открытой местности, а не в самом населенном пункте, новые позиции для военных готовы на 98%.

"Командующий нас заверил, а мы это проконтролируем, что на момент разведения войска выйдут на готовые позиции", — заявил депутат.

По его словам, после разведения у Золотого в "серой зоне" останутся 122 дома поселка Катериновка, безопасность там будут обеспечивать усиленные патрули полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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