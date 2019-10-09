Отвод сил на Донбассе: в Кремле сделали заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о последствиях срыва разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся итогов. Дождемся информации, по чьей вине это сорвано", — сказал он, передает ФАН.

Представитель Кремля также прокомментировал, повлияет ли срыв отвода войск на проведение саммита "нормандской четверки".

Отвод войск 24 канал

"Решение о встрече в "нормандском формате" будут принимать лично президенты и не в последнюю очередь президент России", — добавил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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