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9 октября • обновлено в 18:19
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Отвод сил на Донбассе: в Кремле сделали заявление

12.7т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о последствиях срыва разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся итогов. Дождемся информации, по чьей вине это сорвано", — сказал он, передает ФАН.

Представитель Кремля также прокомментировал, повлияет ли срыв отвода войск на проведение саммита "нормандской четверки".

Отвод войск

Отвод войск

24 канал

"Решение о встрече в "нормандском формате" будут принимать лично президенты и не в последнюю очередь президент России", — добавил Песков.

Отвод сил на Донбассе: в Кремле сделали заявление
Новости
Отвод сил на Донбассе: в Раде сделали обнадеживающее заявление
Отвод сил на Донбассе: в Кремле сделали заявление
Отвод сил на Донбассе: в Кремле сделали заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Alekperov Oktai
Alekperov Oktai
ВРАЧА!!!!! СРОЧНО ВРАЧА!!!!! ПАЦИЕНТ БРЕДИТ, ДАЙТЕ ЕМУ СИЛЬНОЕ СНОТВОРНОЕ ЧТО-БЫ ОН УСПОКОИЛСЯ.... СЛАВА НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ И УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ УКРАИНЦАМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
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Mega Death
Mega Death
Сейчас украинские папуасы всё больше и больше показывают западу свою недоговороспособность.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Mega Death, ватное чучело, иди толкай свою информационную хрень на ватные ресурсы
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Браво бравые националисты и главный идеолог Билецкий, вы прекрасный подарок Кремлю сделали ! Война до последнего ... Кого ? Украинца ? Сомневаюсь, что им Билецкий будет у него наверняка есть запасной аэродром. А все кто повелись на его флешмоб - этот аэродром знаете как называться будет ? Угадайте с трёх раз.
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