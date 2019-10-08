Отвод сил на Донбассе: Генштаб заявил, где должны быть новые позиции ВСУ

Разведение войск в районе Петровского и Золотого на Донбассе должно состояться зеркально на расстоянии один километр от линии соприкосновения в обе стороны.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время рабочей поездки в район проведения ООС, передает пресс-центр Минобороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – сказал он.

Руслан Хомчак "24 канал"

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого сможет начаться исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь и будут придерживаться режима тишины в течение не менее семи суток.

Он также отметил, что после завершения процесса разведения задача по контролю за демилитаризованной зоной будет возлагаться на сотрудников Национальной полиции Украины.

По его словам Загороднюка, украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобызаинтересована в выполнении договоренностей об оккупированном Донбассе.

В "ДНР" же во всем обвинили ВСУ, заявив, что отвод войск якобы был сорван из-за увеличения количества обстрелов украинской стороной.

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