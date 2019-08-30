"Отвлекитесь от хайпа": адвокат украинских моряков жестко высказался об обмене

Адвокат Николай Полозов, который защищает захваченных ФСБ России украинских моряков, заявил, что группа адвокатов предоставит официальный комментарий относительно вероятного освобождения подзащитных тогда, когда "все необходимые факты будут подтверждены".
"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключенных, официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных", – написал Полозов в Facebook.
Николай Полозов дал комментарий
Facebook Николай Полозов
"Мы не комментируем слухи, предположения и явно поддельную информацию", – добавил адвокат.
Кроме того, он призвал своего коллегу украинского адвоката Валентина Рыбина "воздержаться от бесконечных неуместных комментариев по т. н. "Обмену".
"Призываю хоть на мгновение отвлечься от ловли хайпа на сложной теме. Подумайте о чувствах родных и близких военнопленных и политзаключённых. Спасибо", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.
Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. "Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", – сказано в обращении.
Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.
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