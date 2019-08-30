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"Отвлекитесь от хайпа": адвокат украинских моряков жестко высказался об обмене

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Адвокат Николай Полозов, который защищает захваченных ФСБ России украинских моряков, заявил, что группа адвокатов предоставит официальный комментарий относительно вероятного освобождения подзащитных тогда, когда "все необходимые факты будут подтверждены".

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключенных, официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных", – написал Полозов в Facebook.

Николай Полозов дал комментарий

Николай Полозов дал комментарий

Facebook Николай Полозов

Новости
"До 26 августа": Полозов рассказал о судьбе пленных моряков

"Мы не комментируем слухи, предположения и явно поддельную информацию", – добавил адвокат.

Кроме того, он призвал своего коллегу украинского адвоката Валентина Рыбина "воздержаться от бесконечных неуместных комментариев по т. н. "Обмену".‬

"‪Призываю хоть на мгновение отвлечься от ловли хайпа на сложной теме. ‬‪Подумайте о чувствах родных и близких военнопленных и политзаключённых.‬ ‪Спасибо", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. "Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", – сказано в обращении.

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Так шо, голодовка продолжается и зря грустили, прощаясь с нарами?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Кроме того, он призвал своего коллегу украинского адвоката Валентина Рыбина "воздержаться от бесконечных неуместных комментариев по т.н. "Обмену" а что он такого сказал? Что Зе не пописывал документов о помиловании? На данный момент даже толком нет сведений, а кого выдает украинская сторона!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Александрович Алексей, Ну тебя, козла вонючего, бесполезно призывать воздерживаться. Ты будешь бекать на Обозе аж пока не сдохнешь.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это я заставил фейкСМИ слух пустить, чтобы Зелю подставить
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