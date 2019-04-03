Ответка за наших: офицер ВСУ показал феерический разгром позиций "Л/ДНР"

Бойцы Объединенных сил после подлой атаки террористов на Донбассе, в результате которой погибли двое воинов ВСУ, нанесли разрушительный удар по позициям противника.

Кадры с меткими выстрелами показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Ни один обстрел со стороны противника, ни потеря наших воинов не останется без наказания. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции", – прокомментировал он.

Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско-оккупационных войск уточняются.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля бойцы ОС мощно отомстили за убитых товарищей и нанесли несколько успешных ответных ударов по врагу.

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