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Ответка за наших: офицер ВСУ показал феерический разгром позиций "Л/ДНР"

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Бойцы Объединенных сил после подлой атаки террористов на Донбассе, в результате которой погибли двое воинов ВСУ, нанесли разрушительный удар по позициям противника.

Кадры с меткими выстрелами показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Ни один обстрел со стороны противника, ни потеря наших воинов не останется без наказания. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции", – прокомментировал он.

Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско-оккупационных войск уточняются.

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Ответка за наших: офицер ВСУ показал феерический разгром позиций "Л/ДНР"

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля бойцы ОС мощно отомстили за убитых товарищей и нанесли несколько успешных ответных ударов по врагу.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бей мокшанскую нацистскую ватную орду!
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!! Ласкаво просимо новоприбулих в бригаду 200!!!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Видео с учений содрал, причем по моему даже не украинских учений) Хохлы схавают)
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