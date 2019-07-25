"Ответка" за моряков: СБУ захватила российский танкер

В четверг, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA".
Именно данное морское судно блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе, передает в Facebook пресс-служба СБУ.
"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе", – говорится в сообщении.
Согласно российским СМИ танкер шел из Порта Кавказ в Измаил.
В СБУ напомнили, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).
Маршрут следования танкера
Спецслужбы сообщили, что 24 июля в порт Измаила под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицированный как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.
Однако следствие установило, что танкер "NEYMA", с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российскими владельцами название было изменено на "NIKA SPIRIT".
"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены членов судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", – подчеркнули в СБУ.
Захваченный танкер
СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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