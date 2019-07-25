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"Ответка" за моряков: СБУ захватила российский танкер

23.3т Читать материал на украинском

В четверг, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA".

Именно данное морское судно блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе, передает в Facebook пресс-служба СБУ.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе", – говорится в сообщении.

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Согласно российским СМИ танкер шел из Порта Кавказ в Измаил.

В СБУ напомнили, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).

Маршрут следования танкера

Маршрут следования танкера

Спецслужбы сообщили, что 24 июля в порт Измаила под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицированный как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Однако следствие установило, что танкер "NEYMA", с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российскими владельцами название было изменено на "NIKA SPIRIT".

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены членов судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", – подчеркнули в СБУ.

Захваченный танкер

Захваченный танкер

СБУ

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины моряки пленные моряки Керченский пролив
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Хорошая новость для выявления ватотроллей в режиме онлайн. Пишите далее.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Solenko Evgen, и не говори, вислоухие совсем ипанулись, тепереча их мокряки о свободе забудут.
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Добрый Дмитрий
Добрый Дмитрий
У дежурных с фермы кремлеботов закипели мозги и заполыхали стулья
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Теперь макрякам придётся сидеть до морковкиной заговени
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