Ответка: силы ООС припугнули оккупантов масштабными учениями ПВО

В Украине 13 апреля состоялись учения Объединенных сил, освобождающих временно оккупированный Донбасс, по противовоздушной обороне.

Приказ об их проведении отдал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев после того, как разведка получила информацию о том, что в Ростовской области (Россия ) у границы с Украиной также провели учения авиации. Оккупанты отрабатывали нанесение ударов по наземным целям, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учения ПВО Facebook штаба ООС

Учения ПВО Facebook штаба ООС

Учения ПВО Facebook штаба ООС

В ответ украинские защитники устроили свои масштабные учения с привлечением самолетов истребительной авиации, подразделений зенитно-ракетных войск (от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3).

Также на отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства. В частности, радиолокационная станция 19Ж6 и Р-18 "Малахит".

В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали выявление, сопровождение, уничтожение воздушных целей, осуществление маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад.

Также состоялись практические пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям.

"Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил. Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на "отлично". Воздушное пространство Объединенных сил под надежным контролем. Двигаемся дальше! Вместе победим! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Учения ПВО Facebook штаба ООС

Учения ПВО Facebook штаба ООС

Учения ПВО Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие 73 морского центра специального назначения показали, как отрабатывают высадку на суда воздушным путем с целью захвата. Такая высадка является одной из составляющих морских абордажных действий.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram