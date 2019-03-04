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"Ответили за наших": на Донбассе ликвидировали еще одну террористку

11.7тЧитать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" понесли потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Любовь Коробка с позывным "Лютик" ликвидирована 3 марта в районе Горловки.

Убитая была родом из Константиновки и по информации в сети значилась фельдшером в 3-й ОМСБр.

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Убитая террористка

Убитая террористка

Фото из соцсетей

"Ответили за наших": на Донбассе ликвидировали еще одну террористку

Скриншот

"Ответили за наших": на Донбассе ликвидировали еще одну террористку

Фото из соцсетей

"Ответили за наших": на Донбассе ликвидировали еще одну террористку

Скриншот

В базу "Миротворца" убитая внесена как боевик незаконного вооруженного формирования. Проходила по документам учёта личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" за октябрь 2014.

"Ответили за наших": на Донбассе ликвидировали еще одну террористку

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 марта, в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРВСУООС
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ппц, фельдшера женщину убили. Херои.
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0
2
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лугандоновская Коробка сыграла в ящик
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2
1
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Це перемога! Бандеровцы убили фельдшера.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Чугункин Клим, посчитай убитых вами детей, кацабыдло... И женщин тоже. И санитарные машины вами разбомбленные.
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