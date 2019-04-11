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Ответили сполна: ВСУ отомстили террористам "Л/ДНР" за раненых

2.3тЧитать материал на украинском

В среду, 10 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа наших защитников. По данным разведки, 10 апреля одного оккупанта были уничтожены, шестерых – ранили.

Новости
В зоне ООС рассекретили огромный склад террористов "ЛНР" с боеприпасами. Фото

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

ТСН

С начала текущих суток, 11 апреля, враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Водяное.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.

Ответили сполна: ВСУ отомстили террористам "Л/ДНР" за раненых

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиВойна на Донбассе
Место
Украина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Пропагандоны, вооруженные формирования Российской Федерации в Крыму, куда ваше сцыкливое полупьяное стадо ВСУ 5 лет даже не рыпается
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как понять...Одного оккупанта были уничтожены....?????Что за дебил тут новости на русском языке размещает
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Сидоров Андрей, мовнюкам с трудом даётся человеческий язык
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Сидоров Андрей, мовнюкам с трудом дается человеческий язык
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