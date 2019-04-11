Ответили сполна: ВСУ отомстили террористам "Л/ДНР" за раненых

В среду, 10 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа наших защитников. По данным разведки, 10 апреля одного оккупанта были уничтожены, шестерых – ранили.

ВСУ на Донбассе ТСН

С начала текущих суток, 11 апреля, враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Водяное.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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