ВСУ самотверженно отбили атаку оккупантов на Донбассе: в ОС восемь раненых

В четверг, 11 марта, на Донбассе оккупанты одиннадцать раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, четыре раза применив при этом запрещенное Минском оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

ВСУ дали ответили огнем на провокации противника, обеспечив контроль над ситуацией в зоне проведения ООС.

ВСУ socportal.info

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял опорные пункты ВСУ:

из минометов калибра 120 мм – у населенного пункта Новоселовка;

из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Павлополь;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – около населенного пункта Лебединское;

из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотроицкое;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – также вблизи населенного пункта Лебединское;

дважды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе пригорода Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Екатериновка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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