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ВСУ самотверженно отбили атаку оккупантов на Донбассе: в ОС восемь раненых

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В четверг, 11 марта, на Донбассе оккупанты одиннадцать раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, четыре раза применив при этом запрещенное Минском оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

ВСУ дали ответили огнем на провокации противника, обеспечив контроль над ситуацией в зоне проведения ООС.

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ВСУ

socportal.info

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял опорные пункты ВСУ:

  • из минометов калибра 120 мм – у населенного пункта Новоселовка;

  • из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Павлополь;

  • из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – около населенного пункта Лебединское;

  • из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотроицкое;

  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – также вблизи населенного пункта Лебединское;

  • дважды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное;

  • с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;

  • дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе пригорода Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Екатериновка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВСУ
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Иванов Петр
Иванов Петр
"применив при этом запрещенное Минском оружие." А разрешенное у них есть? Понял! Разрешенное дают только обученным им пользоваться, а пользоваться им могут только хохловояки.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вы когда уже Крым пойдете "освобождать"? Судя по ежедневным победным вскукарекам Обоза, могучие киборги в разы превосходят "оккупантов" по боевой мощи и выучке, значит, им ничего не стоит вышибить "оккупантов" из Крыма.Но нет, за пять лет ни одна ВСУшная падла даже не дернулась в сторону Крыма, вас это ни на какие мысли не наталкивает, вышиватники?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ахаа Украинская армия ярко пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб Руслан, ярко, ярко Русик! Очень ярко! 🐵
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