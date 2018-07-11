Ответ "Джавелинам": Россия отправила в "ДНР" новое вооружение

Российская Федерация отправила в подразделения первого армейского корпуса так называемой Донецкой народной республики новые вооружения, которые командование АК называет "русским ответом "Джавелинам".

"В частности, в ряд частей и соединений первого АК поступили первые установки ПТРК типа 9К114 "Штурм-С", – пишет в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в бригадах первого армейского корпуса "ДНР" уже фиксируются по 2-3 единицы боевых машин типа 9П149 (на базе МТ-ЛБ, на которую установлен ПТРК "Штурм-С").

"Планируется, что в дальнейшем этими комплексами будут укомплектованы специализированные противотанковые подразделения в пятой омбр и артиллерийской бригаде "Кальмиус" в составе первого АК оккупационных войск – по 6-8 установок", – резюмировал Тымчук.

ПТРК 9К114 "Штурм-С" ВПК.name

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "парада" к 9 Мая террористы "ДНР" презентовали реактивные системы залпового огня собственного производства "Чебурашка" и "Снежинка".