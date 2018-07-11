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Ответ "Джавелинам": Россия отправила в "ДНР" новое вооружение

3.6тЧитать новость на украинском

Российская Федерация отправила в подразделения первого армейского корпуса так называемой Донецкой народной республики новые вооружения, которые командование АК называет "русским ответом "Джавелинам".

"В частности, в ряд частей и соединений первого АК поступили первые установки ПТРК типа 9К114 "Штурм-С", – пишет в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в бригадах первого армейского корпуса "ДНР" уже фиксируются по 2-3 единицы боевых машин типа 9П149 (на базе МТ-ЛБ, на которую установлен ПТРК "Штурм-С").

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"Планируется, что в дальнейшем этими комплексами будут укомплектованы специализированные противотанковые подразделения в пятой омбр и артиллерийской бригаде "Кальмиус" в составе первого АК оккупационных войск – по 6-8 установок", – резюмировал Тымчук.

ПТРК 9К114 "Штурм-С"

ВПК.name

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "парада" к 9 Мая террористы "ДНР" презентовали реактивные системы залпового огня собственного производства "Чебурашка" и "Снежинка".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Все хохлы срочно в окопы Донбасса
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чтобы усе ети комплексы россии сдеси и сгорели.как ето рядом любовь и ненависть и етого сама кремлевская власть хотить.
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