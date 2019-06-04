"Отвечай, курва!" В МВД рассказали, что полиция в США тоже убивает людей

В США от рук полицейских ежегодно погибает от 800 до 1000 человек.

Такую статистику привел в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, комментируя убийство ребенка пьяными полицейскими. По его данным, значительную часть этих людей полицейские лишают жизни неоправданно или по неосторожности.

В министерстве отметили разницу в реакции правоохранительной системы на преступления, которые ранее совершали милиционеры и на преступления, которые, совершают полицейские.

"Разница одна - нулевая толерантность к подозреваемым в погонах и ни малейшего сокрытия информации о неправомерном поступке. Отсутствие круговой поруки. Свой или не свой, новый или старый, мелкое правонарушение или особо тяжкое преступление, если совершил - отвечай, курва. И при этом мы стараемся представить полную информацию, как только возможно по нормам УПК", - заявил Шевченко.

Он не вспомнил резонансных случаев, когда руководство "покрывало бы", "отмазывало", искусственно выводило из-под ответственности, искажая картину преступления, как во Врадиевке, или скрывало информацию о событии.

"Конечно могут быть единичные позорные проявления такого, но не системные и не массовые. Подавляющее большинство проступков правоохранителей становятся публичными и никто этому не препятствует", - утверждает правоохранитель.

"Конечно, это не оправдание. Это скорее покаяния. К сожалению, полицейские совершали и будут совершать преступления. Где бессознательно, где умышленно. Где-то от пьяной глупости, как сейчас в Переяславе, где от злого умысла… Поймите: мы ничего не прячем: ни мелкую взятку, ни особо тяжкое убийство. Ни проступок, ни преступление. Попробуйте это понять. Возможно простить, если сможете. Мы все низко склоняем голову в скорби по невинной детской душой. Виновные в смерти 5ти летнего Кирилла в Переяславе понесут наказание", - подчеркнул Шевченко.

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