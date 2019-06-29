Отца сбили с ног: освобожденного Медведчуком пленного забрала СБУ

Экс-пленный "Л/ДНР" Дмитрий Великий, которого накануне освободили и который находится в розыске за дезертирство, почти всю ночь провел в военной прокуратуре и полиции в Павлограде (Днепропетровская область).

По его словам, в дом, где он живет с родителями, ночью нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает "112 Украина".

"Минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", – заявил Великий.

Дмитрий Великий Скриншот с видео

Ему якобы ничего не рассказали и повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", – рассказал он.

После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру и оттуда – в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 28 июня состоялось возвращение пленных. Так, после переговоров кума Владимира Путина Виктора Медведчука с главарями "Л/ДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, освобождены четверо украинцев.

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