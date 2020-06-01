Отстраненному после стрельбы в Броварах полицейскому чиновнику дали новую должность

Отстраненного после стрельбы в Броварах начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции Игоря Клименко.

Как пишет "Укринформ", об этом сообщил сам Клименко журналистам в Виннице.

Юрий Педос назначен советником главы Нацполиции

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", – сказал он.

По словам Клименко, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые были отстранены или уволены после событий в Броварах, продолжается служебное расследование.

"Роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже доложим", – отметил глава Нацполиции.

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