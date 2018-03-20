Отставка Холодницкого: выяснились планы антикоррупционного прокурора

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий работает в штатном режиме.

Так представитель САП Ярослав Гордиевич прокомментировал "Обозревателю" информацию о скорой отставке Холодницкого, сообщив о ряде запланированных встреч прокурора в Брюсселе.

"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра, 21 марта, он вместе с директором НАБУ (Артемом Сытником - Ред.) отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели", - отметил Гордиевич.

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По его словам, запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт.