ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Отсидел пять лет: выяснились скандальные факты о семье убийцы Даши Лукьяненко

2.8тЧитать материал на украинском

Отец 22-летнего житель Ивановки Николая Тарасова, который зверски убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, Геннадий также был ранее судим за аморальные действия.

В частности, как выяснилось во время заседания суда 21 июня, он отсидел пять лет за изнасилование, передает "Украинская служба информации".

Ранее такие данные озвучивали односельчане. По их словам, об этой семье в этой местности ходили нехорошие слухи.

Новости
"Он тут их матом послал": всплыли новые подробности об убийце Даши Лукьяненко

Николай Тарасов

Николай Тарасов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
говорят они родом из Николаевской области переехал как раз из-за судимости.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel