Отсидел пять лет: выяснились скандальные факты о семье убийцы Даши Лукьяненко

Отец 22-летнего житель Ивановки Николая Тарасова, который зверски убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, Геннадий также был ранее судим за аморальные действия.

В частности, как выяснилось во время заседания суда 21 июня, он отсидел пять лет за изнасилование, передает "Украинская служба информации".

Ранее такие данные озвучивали односельчане. По их словам, об этой семье в этой местности ходили нехорошие слухи.

Николай Тарасов

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня было найдено тело Даши. Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы в доме ее соседа.

Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали. По информации полиции, он признался в содеянном.

В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

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