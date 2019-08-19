"Отрыжка "Новороссии!" Цимбалюк ярко осадил Лаврова из-за "ДНР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул Украину в необеспечении пенсиями жителей оккупированных территорий Донбасса и нарвался на жесткий ответ журналиста Романа Цимбалюка.

В частности, в своем видеоблоге на YouTube украинец разнес Лаврова за претензию по поводу необходимости пересечения пенсионерами линии соприкосновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк и Сергей Лавров

"Кажется, Сергей Викторович переживает о пожилых русскоязычных людях. Однако по сути ему и не только ему на них наплевать. Казалось бы, если вы так озабочены судьбой этих людей, то давайте-ка зададимся вопросом: а откуда взялась линия соприкосновения? Да, это отрыжка "Новороссии", за которую молился Владимир Путин. Ну вот, домолился", – ответил скандальному главе МИД РФ Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко разнес попытку Лаврова возложить ответственность за войну на востоке Украины на нее саму. Журналист развенчал все лживые тезисы российского министра и напомнил, что в действительности стало причиной войны на Донбассе.

Также журналист обратил внимание на то, что Лавров в публичных выступлениях резко перестал называть оккупированный Донбасс юго-востоком Украины и начал употреблять корректную формулировку восток.

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