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"Отрыжка "Новороссии!" Цимбалюк ярко осадил Лаврова из-за "ДНР"

2.1т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул Украину в необеспечении пенсиями жителей оккупированных территорий Донбасса и нарвался на жесткий ответ журналиста Романа Цимбалюка.

В частности, в своем видеоблоге на YouTube украинец разнес Лаврова за претензию по поводу необходимости пересечения пенсионерами линии соприкосновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк и Сергей Лавров

Роман Цимбалюк и Сергей Лавров

"Кажется, Сергей Викторович переживает о пожилых русскоязычных людях. Однако по сути ему и не только ему на них наплевать. Казалось бы, если вы так озабочены судьбой этих людей, то давайте-ка зададимся вопросом: а откуда взялась линия соприкосновения? Да, это отрыжка "Новороссии", за которую молился Владимир Путин. Ну вот, домолился", – ответил скандальному главе МИД РФ Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко разнес попытку Лаврова возложить ответственность за войну на востоке Украины на нее саму. Журналист развенчал все лживые тезисы российского министра и напомнил, что в действительности стало причиной войны на Донбассе.

Также журналист обратил внимание на то, что Лавров в публичных выступлениях резко перестал называть оккупированный Донбасс юго-востоком Украины и начал употреблять корректную формулировку восток.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Роман Цимбалюк Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Прям из московского ресторана осадил? Не вынимая куска оккупационной еды изо рта?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Мочитесь дальше нам на радость))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Цимбалюк МОЩНО нacpал на Красной площади...не снимая шароваров!!!
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