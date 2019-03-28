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Отрезало голову: на Донетчине случилось страшное ЧП с подростком. Фото 18+

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В поселке городского типа Былбасовка на Донетчине под колесами пассажирского электропоезда погиб 17-летний подросток.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области. Машинист поезда рассказал правоохранителям, что парень неожиданно вышел из-за трансформаторной будки и лег на колею.

Затормозить поезд уже не мог, в результате парню отрезало голову.По предварительной версии, подросток совершил самоубийство.

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Отрезало голову: на Донетчине случилось страшное ЧП с подростком. Фото 18+

Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белгороде-Днестровском Одесской области нашли повешенным 8-летнего мальчика.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
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