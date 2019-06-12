"Отрезали ухо и нос": ветеран АТО ужаснул рассказом о зверствах "Л/ДНР"

Ветеран АТО Александр Кононко в 2014 году потерял брата на войне на Донбассе. Сергея зверски убили террористы "Л/ДНР".

Как рассказал защитник Украины в интервью "Цензору", его брат в составе батальона "Айдар" воевал в районе Новосветловки (Луганская область), но 26 августа получил осколочное ранение.

По дороге к медикам пятеро бойцов "свернули не туда" и попали в засаду. Троих убили, а одного оккупанты вернули украинской стороне.

Сергей Кононко censor.net.ua

"Моего брата замучили в плену. С момента его смерти до момента, когда мы его тело забрали, прошло где-то полтора месяца. Тело мы забрали в декабре, значит, где-то в середине октября он умер. Ухо левое было отрезано. Нос отрезан. Добили его пулевым в голову", - рассказал Кононко.

Александр Кононко censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские защитники на Донбассе уничтожили блиндаж оккупантов. В результате враг потерял два человека убитыми и еще двоих ранеными.

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