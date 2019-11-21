Отрезали голову, руки и сожгли: военные Путина зверски убили человека и сняли на видео

Россиянами, которые с особой жестокостью убили гражданского в Сирии, оказались военными наемниками ЧВК "Вагнера", которую называют частной армией президента России Владимира Путина.

Об этом пишет "Новая газета". Жуткое видео появилось в сети еще в 2017 году, однако узнать имена убийц удалось лишь сейчас. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

История получила продолжение в ноябре, когда появились еще несколько видео с жертвой. Русскоговорящие мужчины сначала кувалдой забивают гражданского, затем один из бойцов отрезает ему голову ножом. Остальные люди на видео помогают советами.

"Режь, давай сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!" – советуют боевики "Вагнера".

Руки отрубили саперной лопаткой. Ноги при этом решают оставить, после чего за них убитого подвешивают и поджигают. Все происходящее военные снимали на видео.

Убитым оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла (Хаммади Таха Аль-Бута). Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре, на время войны уезжал из Сирии, но вернулся летом 2017 года. Мужчина был мобилизован в резерв армии Башара Асада, но дезертировал, его поймали.

Одним из убийц оказался Станислав Д., фамилию которого решили не разглашать журналисты. В ЧВК "Вагнера" он служил в разведке. Остальными участниками жуткой расправы являются военные с позывными "Памир" и "Волк", личности которых еще устанавливаются.

Россияне зверски убили человека в Сирии Скриншот/Новая газета

Россияне зверски убили человека в Сирии Скриншот/Новая газета

Россияне зверски убили человека в Сирии Скриншот/Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы имена тысячи наемников Путина из ЧВК "Вагнер". Они убивали в Украине, Сирии и Ливии.

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