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21 ноября • обновлено в 07:31
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Отрезали голову, руки и сожгли: военные Путина зверски убили человека и сняли на видео

4.8т
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Россиянами, которые с особой жестокостью убили гражданского в Сирии, оказались военными наемниками ЧВК "Вагнера", которую называют частной армией президента России Владимира Путина.

Об этом пишет "Новая газета". Жуткое видео появилось в сети еще в 2017 году, однако узнать имена убийц удалось лишь сейчас. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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История получила продолжение в ноябре, когда появились еще несколько видео с жертвой. Русскоговорящие мужчины сначала кувалдой забивают гражданского, затем один из бойцов отрезает ему голову ножом. Остальные люди на видео помогают советами.

"Режь, давай сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!" – советуют боевики "Вагнера".

Руки отрубили саперной лопаткой. Ноги при этом решают оставить, после чего за них убитого подвешивают и поджигают. Все происходящее военные снимали на видео.

Убитым оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла (Хаммади Таха Аль-Бута). Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре, на время войны уезжал из Сирии, но вернулся летом 2017 года. Мужчина был мобилизован в резерв армии Башара Асада, но дезертировал, его поймали.

Одним из убийц оказался Станислав Д., фамилию которого решили не разглашать журналисты. В ЧВК "Вагнера" он служил в разведке. Остальными участниками жуткой расправы являются военные с позывными "Памир" и "Волк", личности которых еще устанавливаются.

Отрезали голову, руки и сожгли: военные Путина зверски убили человека и сняли на видео

Россияне зверски убили человека в Сирии

Россияне зверски убили человека в Сирии

Скриншот/Новая газета

Россияне зверски убили человека в Сирии

Россияне зверски убили человека в Сирии

Скриншот/Новая газета

Россияне зверски убили человека в Сирии

Россияне зверски убили человека в Сирии

Скриншот/Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы имена тысячи наемников Путина из ЧВК "Вагнер". Они убивали в Украине, Сирии и Ливии.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Комментарии
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Хо Хол
Хо Хол
Сначала обоз пишет, что он гражданский, потом, что дезертир. "Частной армией президента России Владимира Путина" - называет ЧВК Вагнера только обос. Ну, а если попросить свидетельства убийств этой конторы в окраине - итак понятно, что произойдет слив. Эх, вот бы еще обос уделял столь же пристальное внимание преступлением всяких айдаров и торнадо. Тем не менее ужасная новость, конечно.
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Хо Хол, но... что бы не случилось в параше... рюськая сволочь будет обсирать Украину.
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2
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Покажіть відео їхнім мамам. Вони народили і виховали звірів!
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6
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Саркисян Артур
Саркисян Артур
Раися срана педофилов и серийных убийц
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8
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Саркисян Артур, и изнасилованных солдат и попов. насилующих своих детей.
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