Отрезал уши и скармливал псам: всплыли новые детали зверских убийств на Днепропетровщине

В Кривом Роге Днепропетровской области полиции удалось идентифицировать пять тел украинцев, которых жестоко убил гражданин России вместе с сообщником. Жертвам отрезали уши и скармливали собакам.

"Предварительно, их или душили, или били битой по голове. Чтобы избежать наказания, хоронили тела", - рассказала представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает ТСН.

Один из убийц, 29-летний россиянин, скрывался здесь от международного розыска за тяжкие преступления. Второй подозреваемый - 65-летний житель Кривого Рога, половину жизни провел за решеткой.

Также сообщается, что раскрыть преступления помог отец одного из убитых, он заявил в полицию об исчезновении сына. Правоохранители задержали россиянина и во дворе нашли тело убитого.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Пока устанавливали обстоятельства этого преступления, узнали и о других. Затем нашли тела еще трех мужчин и одной женщины. Их имена предварительно установлены, родственники их не искали.

Местные говорят, что в доме был своеобразный притон, публика - соответствующая. За рюмкой здесь собирались бывшие заключенные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее АТОшник зверски убил жену под Луцком, он всадил ей нож в горло.