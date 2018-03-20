Кровавая трагедия в Павлограде: появились жуткие детали о вероятном убийце

Подозреваемый в двойном убийстве в Павлограде Днепропетровской области Валентин Земцов несколько лет назад отрезал ухо парню, но избежал наказания.

По словам жителей города, у вероятного преступника могут быть проблемы с психикой, сообщается в сюжете программы "Гроші".

Земцов учился в самой престижной школе города. Учителя отмечают, что никогда не замечали агрессивного поведения со стороны Валентина. Горожане же рассказывают, что это не первый криминальный момент в биографии парня.

"Он (Земцов. - Ред.) с ножом ходил. 2 года назад мальчику ухо отрезал", - заявила женщина.

По ее словам, чтобы замять инцидент, родители Валентина заплатили 25 тысяч гривен. А наказанием для виновника стал перевод в другое учебное заведение.

Валентин Земцов Скриншот

"Мою внучку чуть не утопил в бассейне. Заманил и бросил. Это все шло с детства. Мы не разрешали детям дружить с ним", - добавила местная жительница.

Люди утверждают, что Земцов всегда считал, что ему разрешено больше, чем другим.

Журналисты нашли в соцсети его страницу. Подозреваемый состоял в группах, где ежедневно обсуждались разные проявления насилия, а также постил сатанинские высказывания.

Как сообщал "Обозреватель", жуткая трагедия произошла поздно ночью 10 марта. Вооруженный ножом 11-классник напал на дом своих соседей, в результате чего погибли двое людей, кроме того беременная женщина получила ранения.

Правоохранители задержали преступника в течение нескольких часов. Суд арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.