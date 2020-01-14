Отрезал руки и ноги: на Ривненщине старик зверски расправился с женой

На Ровенщине правоохранители задержали 86-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве своей жены. Окровавленное тело женщины возле дома обнаружил сын, когда пришел в гости к родителям.
Трагедия произошла в селе Городец Владимирецкого района 13 января. Об этом сообщает пресс-служба полиции в регионе.
"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Даже для опытных правоохранителей преступление поражало жестокостью. Во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом – топор и нож", – отметили правоохранители.
На Ривненщине мужчина зверски убил жену
rv.npu.gov.ua
Сообщается, что муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить то, что случилось, он не смог, сказав только, что просто возился по хозяйству.
При этом полицейские установили жуткие детали преступления: старик нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек ей верхние и нижние конечности.
Убийство на Ривненщине
rv.npu.gov.ua
По словам заместителя начальника Владимирецкого отделения полиции – начальника следственного отдела Александра Дячука, мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметил он.
Убийство на Ривненщине
rv.npu.gov.ua
В ходе расследования правоохранители также установили, что погибшая потеряла зрение и была ограничена в передвижении. Муж, который тоже плохо видит, ухаживал за ней. В то же время соседи о семье, которая воспитала двух дочерей и сына, говорят только хорошее и не могут понять, что побудило пожилого мужчину на такой поступок.
Убийство на Ривненщине
rv.npu.gov.ua
Сейчас следователи Владимирецкого отделение полиции устанавливают все обстоятельства этого жестокого преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 115 УК.
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