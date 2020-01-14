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14 января • обновлено в 15:02
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Отрезал руки и ноги: на Ривненщине старик зверски расправился с женой

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На Ровенщине правоохранители задержали 86-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве своей жены. Окровавленное тело женщины возле дома обнаружил сын, когда пришел в гости к родителям.

Трагедия произошла в селе Городец Владимирецкого района 13 января. Об этом сообщает пресс-служба полиции в регионе.

"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Даже для опытных правоохранителей преступление поражало жестокостью. Во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом – топор и нож", – отметили правоохранители.

На Ривненщине мужчина зверски убил жену

На Ривненщине мужчина зверски убил жену

rv.npu.gov.ua

Сообщается, что муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить то, что случилось, он не смог, сказав только, что просто возился по хозяйству.

При этом полицейские установили жуткие детали преступления: старик нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек ей верхние и нижние конечности.

Убийство на Ривненщине

Убийство на Ривненщине

rv.npu.gov.ua

По словам заместителя начальника Владимирецкого отделения полиции – начальника следственного отдела Александра Дячука, мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметил он.

Убийство на Ривненщине

Убийство на Ривненщине

rv.npu.gov.ua

В ходе расследования правоохранители также установили, что погибшая потеряла зрение и была ограничена в передвижении. Муж, который тоже плохо видит, ухаживал за ней. В то же время соседи о семье, которая воспитала двух дочерей и сына, говорят только хорошее и не могут понять, что побудило пожилого мужчину на такой поступок.

Убийство на Ривненщине

Убийство на Ривненщине

rv.npu.gov.ua

Сейчас следователи Владимирецкого отделение полиции устанавливают все обстоятельства этого жестокого преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 115 УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время новогоднего застолья женщина убила бывшего мужа скалкой. Она несколько раз ударила его по голове.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины расследование убийство
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Бред,мусора просто списали все на старика
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это напоминает средневековья усрагабонского мира.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
86 лет ? Бан-д-еровец небось в прошлом ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
UA. RUNIC, а ты типичное хамло и даже более ...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
БоХ - в помощь !, ты-долб..еб,не более..
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