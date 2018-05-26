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Отравления детей в украинских школах: что известно о деталях расследования

2.6тЧитать новость на украинском

Специалисты не могут установить точные причины массовых отравлений детей в школах Украины.

Врач-токсиколог Владимир Саркисян заявил, что после инцидентов в Черкассах, Павлограде, Николаеве и Харькове спасатели не обнаружили ядовитых веществ ни в воздухе, ни в воде, ни в земле. Об этом пишет издание "Апостроф".

Также Саркисян утверждает что в заключениях врачей нет никакой информации о токсине.

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"Слишком мало данных для конкретных выводов. Это может быть любое отравляющее вещество, преимущественно действующее на нервную систему. Но это в том случае, если симптомы объективно такие, как говорят дети, ведь одно дело – жалобы детей, а другое дело – реально проявляющиеся клинические симптомы", ― пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, спасатели эвакуировали 400 детей из николаевской средней школы из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Место
Украина
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