Отравление Скрипаля: Захарова рассказала о происхождении "Новичка"

Вероятнее всего источником газа, которым отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, являются те страны, где с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире кремлевского пропагандистского канала "Россия 24".

Захарова считает, что можно выяснить, какие страны разрабатывали химикат, в том случае, если премьер-министр Великобритании и эксперты предоставят его формулу.

Кроме того, дипломат утверждает, что в России якобы никогда не проводились исследования химического оружия под кодовым названием Новичок".

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заключила Захарова.

При этом официальный представитель российского МИД отрицает причастность России к происхождению газа "Новичок".

"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь, по логике, у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение?", — заявила она в эфире и сделала собственный вывод, что "у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье от начала до конца".

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

На это Захарова в хамской манере назвала слова властей официального Лондона "цирковым шоу в британском парламенте".