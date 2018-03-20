Отравление Скрипаля: создатель "Новичка" рассказал о секрете

Специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", раскрыл ранее неизвестную информацию, доказывающую русское происхождение яда.

"Тем, кто сомневается в том, что "Новичок" был именно русского происхождения, скажу - там должен быть отпечаток пальцев русских. При реакции по получению "Новичка" используется т.н. промотор, вещество, которое связывает побочный продукт реакции с тем, чтобы реакция шла непрерывно до исчерпывания всех реактантов. Это т.н. технологический секрет", - сообщил он на своей странице в Facebook.

"Я его не раскрыл в своей книге, хотя и давал там реакцию получения "Новичка". Естественно, у англичан должен быть свой промотор для ведения реакции, отличный от русского. Последний использовался также при получении вещества 33 - русского аналога VX газа. Англичане, естественно, знают о нем, поскольку они имели, согласно Конвенции, образцы вещества 33. Надеюсь, теперь дошло до сознания тех русских органов, которые начисто отрицали использование русского "Новичка", - подытожил Мирзаянов.

Также, по его словам, необходимо поставить под международный контроль "Новичок", включить его в список запрещенных ОВ Конвенции по запрету химоружия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала о происхождении "Новичка".