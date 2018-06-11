Отравление школьников в Черкассах: все о странных находках и результатах исследований

Журналисты провели независимое расследования причины отравления детей на школьной линейке в Черкассах и в Новомосковске.

В ходе исследования, у учеников взяли пробы волос. Анализ показал, что у них в организме не хватало основных элементов. По словам экспертов, это может пагубно повлиять на щитовидную железу. К тому же, дисбаланс может привести к разным заболеваниям. Об этом говорилось в сюжете "Говорит Украина".

Врачи посоветовали родителям сдать анализ крови и мочи. Бытовали разные версии случившегося в Черкассах, Новомосковске, а за три дня до этого и в Павлограде. Среди основных, отравление пищей, водой, ядом для обработки деревьев, а также расположение через забор воинской части, где якобы ночью вскрывали цистерну с неизвестным веществом. Все версии опроверглись.

Кроме того, в Черкассах ходили слухи о выбросе с местного химического завода. На недомогания, кроме детей, также жаловались некоторые взрослые. В свою очередь, на самом предприятии, опровергли информацию. Это мотивировали тем, что дети не отравиться из-за выброса, потому что в непосредственной близости, никто не жаловался.

В здание предприятия удалось с легкостью проникнуть. Во многочисленных помещениях, которые никак не охранялись, журналисты обнаружили прямо под ногами банки с неизвестной жидкостью, на которых не было подписи.

В ходе анализа экспертам удалось выяснить, что в одном из флаконов находилась азотная кислота. Отмечается, что ее воздействие может быть опасным для здоровья. Если бы вещество распылили в большом количестве, могли пострадать органы дыхания, в частности слизистая оболочка.

По данным экспертов, боль в животе, которая наблюдалась у черкасских школьников, вполне могла быть вызвана отравлением азотной кислоты. К тому же, у одной из пострадавших был ожог вокруг глаз. А такой эффект, ровно как и ожог слизистых, может наблюдаться при распылении. При этом, все люди в облаке могли испытать одинаковые признаки с осложнениями.

Во втором флаконе нашли молочную кислоту, которая по своей природе безопасна. Ведь она содержится и в организме человека.

В третьей бутыли оказался бензол. Эксперты отметили, что это вещество легко воспламеняется и горит в воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая на территории с школы № 8 в Черкассах во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы.

Всего на линейке присутствовали 424 ученика, более 50 из них были госпитализированы. Предварительная версия инцидента - отравления неизвестным веществом. В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что причиной мог стать разлив нефтепродуктов в соседней воинской части.