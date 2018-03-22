"Отравление по-приколу": адвокат пояснил, что происходит с Сенцовым в тюрьме

Адвокат Николай Полозов опроверг версию о радиоактивном отравлении незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В эксклюзивном блоге на "Обозревателе" он объяснил ухудшение состояния политзаключенного отсутствием света, прогулок на свежем воздухе и витаминов.

"Там, в тюрьмах, плохая вода и отвратительная еда. И мне кажется, что развитие цинги в таких условиях более очевидно, нежели чем радиоактивное отравление "по приколу", – считает адвокат.

Полозов также подтвердил включение Сенцова в список политзаключенных, который передала Путину с просьбой об освобождении экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

"Какова цена обмена Сенцова? Сложно сказать, в чем будет выражаться политические интересы Путина на его новом сроке по отношению к его внешнеполитическим партнерам. В любом случае, дополнительное внимание к судьбам украинских политзаключенных в российских тюрьмах очень важно и дает минимальные гарантии обеспечения их личной безопасности", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", об "отравлении" Сенцова заявил военный эксперт Юрий Колесников. Позже сестра политзаключенного опровергла эту информацию.