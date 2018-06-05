Отравление неизвестным веществом: на Житомирщине загадочно погибли школьники

В Житомирской области загадочно погибли парень и девушка из одной школы.

Расследование пока не ответило на вопрос, что же произошло в закрытой изнутри квартире в городке Высокая Печь. Следствие проверяет все возможные версии - от утечки газа и отравления энергетиками до самоубийства, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в квартире вместе с трупами 15-летней девочки и 16-летнего мальчика нашли пустые стеклянные бутылки и банки. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, на запах газа никто из соседей не жаловался.

Погибшие дети ТСН

"Уже известно, что причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом. Назначен ряд экспертиз изъятых на месте происшествия веществ", - рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко.

Подозрения, что кроме энергетиков подростки могли принимать еще и алкоголь, родные и друзья отвергают, как и намеки на суицид - для него, говорят, не было никаких причин.

Учителя и одноклассники не сдерживали слез. "Стресс и шок. Вообще не может уложиться в голове. Дети хорошие, претензий у нас не было. Дети неконфликтные", - рассказала директор школы Светлана Бондарчук. Подруги признаются, что накануне трагедии Оля была в их компании, а вечером пошла с Максимом к нему домой. Говорят, они не встречались, а просто дружили.

Страшную находку правоохранители сделали утром 2 июня. Входные двери были заперты изнутри и чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок. Правоохранители следов проникновения в квартиру не обнаружили. Сейчас открыто уголовное производство, продолжается установка всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время школьной линейки 8 мая в г. Новомосковск Днепропетровской области дети массово почувствовали головокружение и недомогание. Чем отравились дети, точно до сих пор не установлено.