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Отравление неизвестным веществом: на Житомирщине загадочно погибли школьники

2.7тЧитать новость на украинском

В Житомирской области загадочно погибли парень и девушка из одной школы.

Расследование пока не ответило на вопрос, что же произошло в закрытой изнутри квартире в городке Высокая Печь. Следствие проверяет все возможные версии - от утечки газа и отравления энергетиками до самоубийства, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в квартире вместе с трупами 15-летней девочки и 16-летнего мальчика нашли пустые стеклянные бутылки и банки. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, на запах газа никто из соседей не жаловался.

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Погибшие дети

ТСН

"Уже известно, что причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом. Назначен ряд экспертиз изъятых на месте происшествия веществ", - рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко.

Подозрения, что кроме энергетиков подростки могли принимать еще и алкоголь, родные и друзья отвергают, как и намеки на суицид - для него, говорят, не было никаких причин.

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Учителя и одноклассники не сдерживали слез. "Стресс и шок. Вообще не может уложиться в голове. Дети хорошие, претензий у нас не было. Дети неконфликтные", - рассказала директор школы Светлана Бондарчук. Подруги признаются, что накануне трагедии Оля была в их компании, а вечером пошла с Максимом к нему домой. Говорят, они не встречались, а просто дружили.

Страшную находку правоохранители сделали утром 2 июня. Входные двери были заперты изнутри и чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок. Правоохранители следов проникновения в квартиру не обнаружили. Сейчас открыто уголовное производство, продолжается установка всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время школьной линейки 8 мая в г. Новомосковск Днепропетровской области дети массово почувствовали головокружение и недомогание. Чем отравились дети, точно до сих пор не установлено.

Место
УкраинаЖитомир
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