Отпугивают туристов? Крым настигла новая проблема с дорогами

В Крыму возникли огромные проблемы с дорогами, аннексированный полуостров встал в чудовищных пробках.

Даже тем, кто добрался до побережья, еще предстоит постоять, прежде чем они доедут до места отдыха, предупреждает российский "Коммерсант".

Люди часами стоят в пробках из-за разбитых дорог и постоянных ремонтных работ. Говорят, скорость 50 км/ч - это уже рекорд. Обычно она не превышает 20 - 30 км/ч.

РосСМИ проблему объясняют по-своему: "Причины понятны — мост на полуостров открыли, в Крым всем захотелось, но дороги там разбиты, а новые еще не построены. Где-то на трассах есть только по одной полосе в обе стороны. И чем ближе курортные города, тем плотнее движение. Но и после Феодосии, первого из них, проблем не меньше: пробки в Ялте, Симферополе, — там не хватает парковок".

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.