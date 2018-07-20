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Отпугивают туристов? Крым настигла новая проблема с дорогами

2.2тЧитать новость на украинском

В Крыму возникли огромные проблемы с дорогами, аннексированный полуостров встал в чудовищных пробках.

Даже тем, кто добрался до побережья, еще предстоит постоять, прежде чем они доедут до места отдыха, предупреждает российский "Коммерсант".

Люди часами стоят в пробках из-за разбитых дорог и постоянных ремонтных работ. Говорят, скорость 50 км/ч - это уже рекорд. Обычно она не превышает 20 - 30 км/ч.

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РосСМИ проблему объясняют по-своему: "Причины понятны — мост на полуостров открыли, в Крым всем захотелось, но дороги там разбиты, а новые еще не построены. Где-то на трассах есть только по одной полосе в обе стороны. И чем ближе курортные города, тем плотнее движение. Но и после Феодосии, первого из них, проблем не меньше: пробки в Ялте, Симферополе, — там не хватает парковок".

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Пробки из-за того, что нет туристов.Так в ваших методичках пишут. свидомые?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
А укропы раньше говорили что в Крым никто не едет :)))) Отдыхал в Крыму 10 дней, ехал как раз на машине. В Феодосии действительно все плохо. Но уже в следующем году будет объездная дорога. Трассу Керчь- Симферополь усиленно строят днём и ночью
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